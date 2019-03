Andy Murray: Quiero volver a jugar, pero no sé si será posible

El ex número uno del mundo quiere despedirse del circuito en Wimbledon.

El ex número uno del mundo, el británico Andy Murray (218° de la ATP), aseguró este miércoles que quiere seguir jugando, porque ya no siente dolor en la cadera, pero que no sabe si será posible.

En una presentación celebrada en el club londinense de tenis de Queen's, en la que Murray anunció su nuevo patrocinio con la marca Castore, el escocés afirmó que esta más feliz que hace doce meses porque está mejor de su dolencia.

"Quiero seguir jugando, ya lo dije en Australia. El problema es que no sé si será posible", señaló Murray.

"La rehabilitación va lenta, pero está yendo bastante bien. Solo tengo que esperar y ver cómo progresan las cosas. Si es posible, me encantaría volver a competir", agregó.

Murray anunció en una conferencia de prensa previa al comienzo del Abierto de Australia que su plan era retirarse esta temporada, esperando que fuera Wimbledon su último torneo, debido a los padecimientos de cadera que le han atormentado durante cerca de dos años.

A finales de enero se volvió a operar de esa lesión, dejando en duda un posible regreso a las pistas, después de que cayera en primera ronda del Grand Slam oceánico.