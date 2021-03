¿Golf o fútbol? Andy Murray contó sus planes cuando deje el tenis

El tenista británico Andy Murray (114° de la ATP) develó que tras su exitosa carrera en el circuito quiere ser ligado al deporte, aunque no necesariamente a la raqueta.

"Me gusta mucho el deporte, así que lo que me interesaría sería trabajar en otro. Me gusta mucho el golf, así que ser caddie en el circuito de golf sería algo que me entusiasmaría", confesó en declaraciones que fueron publicadas por The Guardian.

Pero allí no terminan los deseos del ex N°1 del mundo, también contó que no descarta convertirse en entrenador de fútbol cuando cuelgue la raqueta: "Sería divertido conseguir el título de entrenador", afirmó el británico.

Vale recordar que el bicampeón olímpico tuvo la oportunidad a los 15 años de practicar en las categorías inferiores de Glasgow Rangers, uno de los clubes más importantes de Escocia.