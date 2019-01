Massú y figuras del tenis mundial dedicaron palabras a Andy Murray tras anunciar su retiro

Múltiples personalidades del tenis a nivel mundial e incluso el capitán del equipo chileno de Copa Davis, Nicolás Massú, entregaron este viernes mensajes de respeto y apoyo al británico Andy Murray, luego de que este anunciara su retiro de la actividad.

El ex número uno del circuito ATP afirmó el pasado jueves en conferencia de prensa que dejará el tenis debido a el constante dolor que sufre tras haber sido operado de su cadera, comentando que el Abierto de Australia puede ser el último torneo que juegue.

Revisa los mensajes de apoyo a Andy Murray:

Un grande dentro y fuera de la cancha @andy_murray 👏💪 toda mi admiración y respeto para este gran deportista. Gracias por todo lo que le has dado al tenis. pic.twitter.com/c11N1fgSJ1 — Nicolas Massu (@massunico) 11 de enero de 2019

Congrats @andy_murray for all your achievements all these years. It was great to play against you all these years. Good luck with everything! https://t.co/BaOsYZ5KTo — Rafa Nadal (@RafaelNadal) 11 de enero de 2019

Andy, just watched your conference. Please don’t stop trying. Keep fighting. I can imagine your pain and sadness. I hope you can overcome this. You deserve to retire on your own terms, whenever that happens. We love you @andy_murray and we want to see you happy and doing well. 🙏 — Juan M. del Potro (@delpotrojuan) 11 de enero de 2019