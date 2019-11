Murray se siente con capacidades de vencer a Nadal, Federer y Djokovic

El británico Andy Murray (125° de la ATP) se ve capaz de competir y ganar a Rafael Nadal (1°), Roger Federer (3°) y Novak Djokovic (2°) después de su vuelta a las pistas por la lesión de cadera que estuvo a punto de retirarlo.

El ex número uno del mundo lo dijo a la cadena británica BBC, en la que reflexionó sobre su carrera y sobre el futuro.

"Sé que si juego mañana contra los mejores del mundo habría una pequeña posibilidad de ganar ese partido. Siento que puedo ganar", dijo Murray, quien a principios de año anunció su retirada.

Tras someterse a un implante de cadera, el escocés volvió a las pistas, primero en la modalidad de dobles y luego jugando individuales y capturando un título recientemente en Amberes (Bélgica).

"Es difícil decir exactamente dónde estoy. No estoy donde estaba cuando tenía 25 años, pero tampoco lo espero y no lo necesito para estar competitivo al más alto nivel. No me voy a poner como objetivo ser 'top 10' o intentar llegar a semis de un Grand Slam, porque ya conseguí todo eso", argumentó.

El próximo objetivo de Murray será liderar a Gran Bretaña en las Finales de la Copa Davis que comienzan el próximo 18 de noviembre en Madrid.

Los británicos están en el Grupo E junto a Kazajistán y Holanda.