Marin Cilic se bajó del Abierto de Santiago

A pocas semanas de su inicio, este miércoles el Abierto de Santiago confirmó la baja de una de sus principales atracciones: el experimentado tenista croata Marin Cilic (1.044 del ranking ATP), ex número 3 del planeta y campeón del US Open 2014.



La ausencia del balcánico, quien estuvo fuera de acción prácticamente todo el 2023 por una rebelde lesión, fue informada esta tarde por la organización del certamen criollo.



"Debido a una lesión y por prescripción médica, el tenista croata Marin Cilic, nos comunicó la tarde de este miércoles, que ha decidido posponer su gira sudamericana, por lo que no participará en el torneo", señalaron por medio de un comunicado.



En el mismo escrito aseguraron que "lamentamos profundamente no contar con la presencia de un jugador con su importante trayectoria. Esperamos su pronta recuperación".



Por su parte, el deportista de 35 años se pronunció en redes sociales, indicando que "triste compartir que, debido a una lesión menor que tuve en mi último partido, tendré que reducir mi tiempo en Sudamérica para dejar que se cure bien. Gracias a todos en Buenos Aires por la increíble hospitalidad".



Asimismo, apuntó que "a los organizadores del torneo en Río y Santiago, gracias por la oportunidad de jugar frente a sus increíbles multitudes. Estoy devastado por echar de menos a los increíbles fans del tenis en Río de Janeiro y Santiago. ¡Tu apoyo significa mucho para mí, y prometo que lo compensaremos en el futuro! ¡Hasta la próxima!".