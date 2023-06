Carlos Alcaraz: Voy a intentar cumplir mi sueño, que es salir campeón en Wimbledon

El español Carlos Alcaraz recuperó este domingo el número 1 de la ATP tras proclamarse campeón en Queen's, y con ese impulso es que apuntó al "sueño" que tiene de poder replicar este éxito en Wimbledon.

"La verdad es que ha sido una gran semana. Me he sorprendido a mí mismo. No me esperaba este resultado. Venía aquí para tomar experiencia, tener horas en pasto, poder entrenar con los mejores y la verdad es que ganar el título es algo que ni me planteaba", declaró en rueda de prensa.

"Estoy muy contento de esta semana, pero sobre todo, más que levantar el trofeo, es verme preparado para hacer un buen resultado en Wimbledon, verme a un gran nivel, con muchísima confianza. Ahora vamos a intentar cumplir nuestro sueño, que es ganar Wimbledon", apuntó.

Sobre lo mismo, el murciano expresó que: "La confianza se eleva. Ahora mismo tengo mucha más confianza que quizás al principio de semana. Es increíble poder llegar a Wimbledon como cabeza de serie número uno, pero a nivel de oportunidad de ganar, ser número uno o número dos, no cambia mucho".