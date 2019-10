Escándalo: Umpire acosó a una recogepelotas y alentó a un jugador

Un nuevo escándalo se generó en el mundo del tenis luego de conocerse la indebida y polémica actuación del umpire italiano Gianluca Moscarella en el Challenger de Florencia, disputado durante la semana pasada y ganado por el argentino Marco Trungelliti.

En uno de los partidos disputados sobre la arcilla italiana, el juez de silla fue captado por las cámaras y el sistema de audio, primero, dándole mensajes motivadores al portugués Pedro Sousa y, después, haciéndole comentarios desubicados a una joven recogepelotas.

El primer episodio se registró durante el partido de la segunda rueda entre Sousa (finalmente fue subcampeón) y el italiano Enrico Dalla Valle.

Al final del primer set, ganado 7-5 por Sousa, con Dalla Valle ausente ya que se había dirigido al baño en el descanso, Moscarella y Sousa permanecieron solos y comenzó un diálogo -más bien, un monólogo del juez-, en idioma italiano y español. Si bien hay algunos pasajes incomprensibles del video, el audio es muy claro y se oye a Moscarella diciendo: "Querido Pedro, fuerza. Estate concentrado. Dos minutos y termina, mantente enfocado. No me rompas, eres bueno, yo miro las bolas, tú juegas, no te preocupes. Fuerza, que hace mucho calor. Juega concentrado, por favor. Soy viejo para estar en la cancha dos horas, por favor", le comentó.

Sousa, sentado en su silla, lo mira y le dice qué pasaría si el partido se extiende más de la cuenta y Moscarella le responde, de inmediato: "Te mato, te mato".

Luego de ello, el umpire siguió hablando: "Estate concentrado, por favor. Es un partido para ganar 6-1 y 6-1, la concha de mi hermana. Cuarenta y cinco bolas de break tenías; cuarenta y cinco. Pega, pega la bola". Sousa terminaría ganando el match por 7-5, 4-6 y 6-4, en dos horas y 21 minutos.

Luego de conocerse el video sobre este momento en el que, evidentemente, Moscarella no era consciente de que el micrófono estaba grabando todo lo que decía, se publicaron otras imágenes sobre el mismo match, en el que el juez se dirige a una chica alcanzapelotas en forma inaceptable.

"Eres fantástica" y "era muy sexy" son dos frases que se escuchan con claridad por parte del árbitro europeo hacia la chica, que estaba junto a la silla del umpire. Pero no terminó allí, porque luego se ve cómo Moscarella le dice si la intimidó.

Y hasta vuelve a hablarle a la ballgirl cuando esta se dirige a su posición (al lado de la silla) tras correr hacia una pelota: "¿Cómo estás? ¿Tienes calor? Hace mucho calor. ¿Físicamente o emotivamente?". Y lanza una carcajada.

La ATP abrió una investigación y suspendió temporalmente a Moscarella: "Somos conscientes de una serie de desacuerdos que involucran al árbitro Gianluca Moscarella durante un partido entre Pedro Sousa y Enrico Dalla Valle en el evento ATP Challenger Tour en Florencia la semana pasada. Moscarella fue expulsado inmediatamente del torneo cuando el asunto salió a la luz y se inició una investigación completa. Mientras tanto, Moscarella ha sido suspendido temporalmente por sus servicios como oficial de ATP en espera de los resultados de la investigación", reza el comunicado.