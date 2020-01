Alejandro Tabilo: "El objetivo de 2020 es asaltar el top 100"

El tenista nacional Alejandro Tabilo (208° del ránking) jugará el cuadro principal del Abierto de Australia, Grand Slam al que accedió desde la qualy. Ante esto, el jugador se puso metas altas pensando en lo que resta de año, asegurando que se siente capaz de meterse entre los 50 mejores del planeta.

"Cuando vi que clasifiqué a la qualy de acá, me propuse meterme a todas las de los otros majors. La meta era el top 150, pero viendo cómo estoy jugando ahora, creo que esa meta se modifica y el objetivo de 2020 es asaltar el top 100. Ando con confianza en mí y en mi tenis, y creo que si trabajo duro el tiempo me seguirá tirando para arriba y puedo llegar incluso al top 50", dijo en entrevista con La Tercera.

El deportista nacional también dijo que quiere jugar el ATP de Santiago. "La última vez que jugué en Chile (en el circuito Challenger) perdí en primera, así que ahora voy por la revancha. Quiero mostrarle a los chilenos mi nivel, mi avance y desplegar el mismo buen tenis que estoy mostrando acá", apuntó.

De cara a su estreno en el cuadro principal del Abierto de Australia, el que será ante el colombiano Daniel Galán (186°) expresó: "Me he sentido de maravilla y muy prendido. Veo a los top por acá y solo me dan ganas de alcanzar su nivel. No quiero bajar el estándar".

La situación de Nicolás Jarry

Tabilo también tuvo palabras por la sanción provisaria contra Nicolás Jarry por dopaje, asegurando que "a todos los tenistas, chilenos o extranjeros, que conocemos a Nico de seguro nos ha afectado. A mí me pegó fuerte y al tiro le di mi apoyo: le mandé un mensaje que me agradeció. Me enteré igual que el resto del mundo, ya que Nico lo mantuvo muy reservado desde que a él se lo informaron. Solo queda manifestarle que confiamos en él ciegamente".

"Yo creo que casi todo Chile le cree a Nico, porque es un chico que ha demostrado ser honesto y correcto. En el equipo sabemos que es una persona incapaz de hacer trampa", agregó.