Alejandro Tabilo: El top 100 siempre es la meta

Luego de tener su mejor temporada en el profesionalismo, el tenista chileno Alejandro Tabilo hizo un positivo análisis de su temporada 2021, aunque aseguró que su objetivo es seguir mejorando y asentarse entre los 100 mejores jugadores del orbe.

"El top 100 siempre es la meta, ya estando ahí se puede entrar en los cuadros de Grand Slam. Ya gané una ronda en uno y obviamente la meta es avanzar lo más posible. Es una tarea dura, pero uno siempre sueña estar pasando rondas. Creo que más que el top, integrarse mucho a más los ATP 250 y entrar a qualies son buenos objetivos", dijo el número dos de Chile en diálogo con El Mercurio.

"En general fue un muy buen año, porque he tenido la oportunidad de jugar torneos grandes, los cuales me han dado mucha confianza. El principio de año no fue el mejor, pero después que pasé la qualy en Miami y en Indian Wells, gané hasta una ronda. Hice finales de challengers y gané un título. Ha sido un muy buen año y también he jugado bien en Chile. El público me hace sentir bien", añadió.

Con respecto al haber ganado un título, Tabilo expresó que "la verdad es que era algo que veníamos luchando hace años con Guille y el equipo. Más aún después del torneo de Lexington, donde quedé con la sensación de que me faltó muy poco. Me agarraron los nervios y haber perdido esa final fue fuerte, pero me dio la confianza. Que haya ganado en Guayaquil semana y medio después fue increíble. Fue una buena sensación".

Por último, contó de su relación con Tomás Barrios, con quien comparte entrenador: "Ayuda mucho porque hacemos todo junto. Entrenamos en cancha, hacemos físico, y viajamos. Nos vemos casi todos los días y hemos crecido eso nos ha hecho ser buenos amigos", comentó.