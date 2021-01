Alejandro Tabilo: Mi objetivo este año es ser top 100

Luego de una temporada marcada por la pandemia y por una apendicitis que le impidió jugar en Roland Garros, el tenista chileno Alejandro Tabilo se puso como meta meterse este año 2021 entre los mejores 100 jugadores del circuito ATP.

"En el ATP soy un joven aún, me quedan muchos años en el circuito, pero creo que la temporada pasada me gané respeto en el tour, saben más de tenis y eso me deja tranquilo. Mi objetivo este año es ser Top 100, sé que tengo para estar arriba y la voy a pelear", dijo Tabilo en entrevista con La Cuarta.

De cara a lo que viene, el nacido en Canadá contó que "estoy entrenando a full, listo para lo que tenga que venir. Si bien el 2020 fue un año muy raro para todos, siento que mejoré mucho mi tenis. Comencé de forma increíble, después de la pandemia también me sentí bien, sólo queda el punto negro de la operación que fue mala suerte, pero salí muy bien".

De cara a Copa Davis, Tabilo tiene esperanzas en que se puede armar un buen equipo: "Aún no hemos hablado con el Nico (Massú), estamos esperando el calendario oficial, para saber cómo jugar las series. Siento que con Nico (Jarry), Cristian (Garin) y Tomás (Barrios) podemos hacer un gran equipo para defender a Chile", comentó.