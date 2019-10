Alejandro Tabilo: "No creo que esté tan lejos del nivel de Garin y Jarry"

El tenista chileno Alejandro Tabilo, 224° en el ranking ATP, se refirió a su gran momento tras pasar a octavos de final en el Challenger de Santo Domingo y afirmó que su nivel "no es lejano" al de las dos primeras raquetas nacionales, Cristian Garin (32°) y Nicolás Jarry (74°)

"No creo que esté tan, tan lejos de ellos, es sólo jugar más torneos en categoría ATP, es cosa de confianza, de soltarme y tener oportunidades de jugar ese tipo de torneos, experiencia, no me veo muy lejos", declaró a Aton Chile.

Tabilo, de 22 años y nacido en Toronto, Canadá, también explicó que la clave en su alza fue vivir en Chile y entrenar con Guillermo Gómez en la Academia Alto Tenis.

"Me ayudó mucho en despegar y agarrar la confianza de vuelta, porque ya sabiendo que puedo estar en esta etapa, se hace mas fácil ir a jugar los partidos con la misma intensidad que se necesita contra todos los rivales. Ha sido una linda experiencia y me encanta mucho vivir en Chile, muy contento con la decisión de vivir allá. También estoy contento por cómo he podio seguir con este buen año y tratar de terminarlo lo mejor posible", apuntó.

Por último, tras lograr el primer objetivo del año, superar el Top 250, explicó que meterse entre los 200 mejores "sería un muy buen paso para mi carrera".

"El otro objetivo es disputar la qualy del Abierto de Australia" en 2020, agregó.

Por último, manifestó su deseo de ser nominado por Nicolás Massú para las finales de la Copa Davis en Madrid.

"Nada se ha definido todavía, pero sería lindo poder ir con el equipo", cerró.

Derrota en el dobles en República Dominicana

Tabilo, en la previa del duelo ante el español Mario Vilella Martínez (181°) en los octavos de final, sufrió una dura caída y quedó eliminado en la ronda inicial del torneo de dobles en Santo Domingo.

El chileno y su compañero brasileño Joao Meneses, cayó ante la dupla también brasileña de Pedro Sakamoto y Thiago Monteiro, por 6-4 y 7-5.

El duelo entre Tabilo y Vilella Martínez será este jueves, en horario aún por definir.