Alejandro Tabilo: Quiero meterme en el ránking como hicieron Jarry y Garín

El tenista chileno Alejandro Tabilo (589° ranking mundial) habló con un matutino nacional y comentó que quiere comenzar a entrar a los challenger sde forma directa para escalar en el ranking al igual que Garín y Jarry en su momento.

"Empezaré a ver qué torneos puedo jugar, porque hasta ahora me daba solo para los futuros ITF por los cambios que hubo este año; pero yo quiero entrar directo a los challengers, ganar experiencia y luego meterme como hicieron Jarry y Garín en su momento. Pero sé que debo seguir trabajando", afirmó al diario El Mercurio.

Tabilo, de 21 años, vive en Santiago solo desde junio pasado, ya que es nacido y criado en Toronto, Canadá. El representante nacional, aseguró que este cambio le ha ayudado a seguir creciendo y para mejorar español.

"En junio me vine a vivir a Santiago. Estoy entrenando en la Academia Alto Tenis de Guillermo Gómez, que queda en el Club Providencia, junto a Gonzalo Lama y Tomás Barrios. Así que estoy muy feliz, la convivencia con ellos es genial, además que hablo todo el día español con ellos, algo que antes no podía hacer cuando vivía en Norteamérica", puntualizó.

Finalmente, analizó el presente de las dos primeras raquetas nacionales, asegurando que ambos tienen las condiciones de estar en la parte alta del circuito.

"Garín está en gran momento, le está yendo muy bien y me alegro mucho por él. Hay mucho esfuerzo ahí y me pone feliz que empiecen a salirle las cosas. De Jarry se piensa que está en un mal momento, pero no olvidemos que está enfrentando a jugadores que están en el alto nivel. Solo le queda seguir trabajando, porque él ya ha demostrado por qué está en ese circuito", finalizó.

Tabilo disputará el Challenger de Santiago entre el 4 y 10 de marzo en el Club Manquehue.