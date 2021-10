Alejandro Tabilo y su participación en Indian Wells: Jugar contra un top 10 me dio mucha confianza

El chileno Alejandro Tabilo (184° del ránking ATP) hizo un positivo balance de su participación en el Masters 1.000 de Indian Wells, torneo donde llegó a segunda ronda y en el que quedó eliminado a manos del italiano Matteo Berrettini, número 7 del orbe.

En diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa, la raqueta nacional comentó que: "Jugué un par de partidos con rivales duros en Indian Wells y eso da experiencia. Tuve un buen resultado en primera ronda y eso me alegró mucho".

"Jugar contra un top 10 me dio mucha confianza. En principio fue algo nuevo, pero después me fui soltando y trabajé la táctica que quería. Eso me dejó contento por haber jugado contra un rival que tiene armas fuertes, tengo que seguir trabajando y debo mejorar cosas", añadió respecto al duelo que tuvo contra Berrettini.

Tabilo también valoró el cometido de su compatriota Tomás Barrios en el Challenger de Santiago 3, certamen en el que se despidió en semifinales ante el argentino Sebastián Báez. "Está jugando hace tiempo muy bien, tuvo un partido duro contra un rival sólido y. El también está con mucha confianza".

"Los dos con Tomás estamos jugando bien y eso nos ayuda a ir subiendo juntos en el ránking, lo que es muy positivo", remarcó.

Ahora Tabilo deberá prepararse para afrontar el Challenger de Lima, su siguiente paso en el calendario en este cierre de la temporada 2021.