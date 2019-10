Bastián Malla obtuvo otra contundente victoria en el M15 de Sao Paulo

El tenista chileno Bastián Malla (454º ATP) logró otro cómodo triunfo en el torneo M15 de Sao Paulo, Brasil (arcilla), para instalarse en los cuartos de final.

El nacional, primer cabeza de serie, venció por 6-2 y 6-1 al suizo Aaron Schmid (900°), en una hora y 20 minutos.

Terminado el encuentro, Malla comentó su victoria en diálogo con nuestro corresponsal de Al Aire Libre en Cooperativa, Patricio de la Barra.

"Estoy muy contento, vengo ganando dos buenos partidos a dos jugadores que juegan bastante bien, me he sentido muy cómodo dentro de la cancha y espero seguir de la misma manera para seguir avanzando", expresó.

El antofagastino se medirá este viernes con el argentino Juan Manuel Cerundolo (514°), sexto sembrado, quien batió al local Mateus Alves (866°), por 6-3 y 6-3.

Sobre la opción de cerrar bien la temporada, el nacional dijo que "este año no ha sido de los mejores que he tenido, ahora defiendo unos 40 puntos, espero mantener el ránking para el próximo año, que no defiendo nada en siete meses, poder sumar y seguir escalando en el ránking. Por lo pronto espero seguir sintiéndome mejor dentro de la cancha y seguir avanzando".

En dobles, Malla y el también chileno Michel Vernier pasaron a semifinales tras la no presentación de los trasandinos Facundo Juárez y Juan Bautista Torres, y esperan rivales.