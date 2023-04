Gonzalo Lama hizo duro descargo tras críticas por su derrota en Buenos Aires

El chileno Gonzalo Lama (397° ATP) sufrió una exigente caída en la primera ronda del Challenger de Buenos Aires, Argentina, y utilizó las redes sociales para realizar un potente desahogo contra los fanáticos que se manifistan en su contra.

Tras dos horas, 11 minutos y tres segundos de contienda, el "León" perdió ante el local Gonzalo Villanueva (376°) con dos tie brakes que dejaron el marcador con doble 7-6(2). Luego del encuentro, publicó un corto pero contundente mensaje en Instragram.

"Podrido de los que me putean cada partido. Métanse en sus vidas y no me hueveen más. Gracias", expresó el santiaguino.

Mira el explosivo posteo del "León" Lama: