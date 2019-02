Neven Ilic: Es una pena que el tenis chileno no tenga un centro de alto rendimiento

Neven Ilic, presidente de Panam Sports y miembro del Comité Olímpico Internacional, habló con Todo Por El Deporte en Cooperativa y comentó que es "una pena que no haya un centro de alto rendimiento para el tenis".

"Es una pena, por no decir una vergüenza no tener un centro de alto rendimiento para el tenis. Existe posibilidades, pero no se concreta nunca", aseguró el ex del Comité Olímpico de Chile y ex director de la Federación de Tenis de Chile.

"Se han hecho más de 30 estadios (de fútbol o polideportivos), pero nunca se ha hecho el esfuerzo por un centro de alto rendimiento para el tenis", añadió.