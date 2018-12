Christian Garín: Me costó muchísimo llegar al top 100, pero quiero seguir subiendo

El tenista nacional Christian Garín (85° en el escalafón mundial) en conversación con el sitio oficial de la ATP se refirió al gran momento que vive, valorando su ubicación entre los 100 mejores del planeta, aunque destacando que quiere seguir escalando posiciones, todo antes del inicio de la temporada en Brisbane, Australia.

"Con 21 años tengo la suerte de decir que estoy dentro de los 90 mejores tenistas del mundo y me ha costado muchísimo llegar y ahora que estoy metido lo valoro más y claramente quiero seguir subiendo. Sé que requiere sacrificio y esfuerzo, la recompensa llegará y siento que la voy a tener si sigo por esta línea", aseguró el número dos de Chile.

Además adelantó su inicio de temporada, indicando que "me siento muy bien preparado, luego de casi seis semanas de buen entrenamiento y de algunos cambios. Es la primera vez que tengo una pretemporada así en mi carrera y voy muy tranquilo a los torneos. Sé que esto me va a ayudar de base para todo el año próximo y me hará competir a buen nivel".

Sobre su explosivo ascenso, el "tanque" aseveró que "me fui ordenando un montón en el juego y aprendí a usar mucho mejor mis armas. Empecé a mantener la calma durante los puntos y a aprender a competir con lo que hay. Me di cuenta de las cosas que tenía que mejorar y en el final de 2018 pude encontrar mejor concentración".

Por otra parte, tuvo palabras para el desempeño de Nicolás Jarry en el circuito, señalando que "Nico y yo hemos hecho mucho esfuerzo en todo sentido, es difícil estar ahí en el más alto nivel en un deporte que se compite todo el tiempo y hemos logrado meternos entre los mejores y es para valorar el recorrido".

Acerca de sus objetivos, Garín dijo que "prefiero ir torneo a torneo y el ránking obviamente me interesa, pero no estoy obsesivo conseguir una posición. El objetivo es claro, debo seguir creciendo madurando y así voy a lograr jugar en mi mejor nivel".

Finalmente reflexionó que "hoy en día el tenis cada día que pasa me va gustando más. Estoy aprendiendo a ser todavía más profesional y a cómo sacarle provecho a cada situación. El tenis ha sido mi pasión, pero ahora estoy más enfocado que nunca y estoy contento de arrancar en el nivel ATP, voy con muchísimas ganas de competir y salir a la cancha", cerró.