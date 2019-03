Christian Garín se bajó del Challenger de Phoenix

El tenista nacional Christian Garín (72° del ránking ATP) decidió bajarse del Challenger de Phoenix, Estados Unidos, por lo que reaparecerá en las clasificaciones del Masters 1.000 de Miami.

Luego de la final alcanzanda en el ATP de Sao Paulo, la que perdió ante el argentino Guido Pella, el chileno ya se había restado de la qualy de Indian Wells.

Durante la próxima semana le tocaba jugar en Phoenix, pero volvió a bajarse y recién regresará a las canchas la semana del 18 de marzo.

Garín es hoy el tenista mejor ubicado en el ránking de la ATP, condición que deberá comenzar a defender en Miami, intentando meterse al cuadro principal.

Phoenix update:

OUT: Garin

IN: Bemelmans

Next: Evans