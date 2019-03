Christian Garín tiene rival para su debut de este lunes en la qualy del Masters 1.000 de Miami

El tenista nacional Christian Garín (72° en el ránking ATP) debutará este lunes en las clasificaciones del Abierto de Miami, segundo Masters 1.000 del año, encuentro para el que ya conoció a su rival.

Se trata del estadounidense Bjorn Fratangelo (128°), jugador con el que tiene un parejo registro previo, ya que en cuatro duelos disputados entre sí, ambos jugadores han ganado en dos ocasiones.

Además, el norteamericano viene de superar la qualy en Indian Wells y llegar a segunda ronda del torneo, en el cual cayó frente al número uno del mundo Novak Djokovic, duelo en el que dio dura batalla, principalmente en el primer set.

El chileno, por su parte, no compite hace dos semanas cuando llegó a una inédita final en el ATP de Sao Paulo, cayendo ante el argentino Guido Pella (34°) en la definición.

El duelo entre Garín y Fratangelo se jugará en el tercer turno de la cancha 8 del Hard Rock Stadium, no antes de las 17:30 horas en Chile (20:30 GMT) y podrás seguirlo a través de la cobertura de AlAireLibre.cl.

