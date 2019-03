Christian Garín tras avanzar a semifinales en Sao Paulo: Hoy me sentí bien en todos los sentidos

El tenista nacional Christian Garín (92° en el ránking mundial) se mostró satisfecho luego de vencer al argentino Leonardo Mayer (55°) y alcanzar un cupo entre los cuatro mejores del torneo ATP 250 de Sao Paulo, instancia a la que llegó por primera vez en su carrera y que le permitirá ingresar el próximo lunes al top 80 del escalafón.

El chileno nos comentó a Al Aire Libre en Cooperativa tras el duelo que "estoy contento, estoy en semfinales, pero quiero seguir peleando y aún tengo chance de seguir ganando. Eso me tiene muy motivado. Son mis primeros ATP, me quedan muchas cosas por seguir mejorando. Seguramente ahora voy a tener el mejor ránking de mi carrera, me siento jugando bien y son todas cosas positivas que me ha dado el trabajo de todos estos años".

Sobre el encuentro ante el trasandino, Garín destacó que "Leo es un jugador bastante agresivo y de muy buen saque. Hoy estuve jugando muy bien, para ganarle a estos rivales con mucha trayectoria hay que estar al cien por ciento, y hoy me sentí bien en todos los sentidos".

El "Tanque" tiene confianza por el nivel que ha mostrado en las últimas semanas, ya que "en Buenos Aires perdí con el campeón y en Río con el finalista. Me sentía jugando muy bien y perdí partidos estrechos y gané partidos, así que me sentía con buen ritmo, obviamente cuando uno llega aquí quiere ganar, yo voy paso a paso, he mejorado mucho el nivel día a día, y me siento muy bien".

"Gago" valoró al apoyo del público chileno, asegurando que "en el lugar en que esté siempre aparece un chileno, la verdad estoy muy contento de tener un país que es bastante motivado para venir a alentar. La gente siempre viene a apoyarnos", cerró.