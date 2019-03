Christian Garín: Tuve miedo de no estar a la altura del circuito ATP

Luego de su buen nivel mostrado en la gira sudamericana, Christian Garín se enfoca en jugar las clasificaciones de Miami, aunque el flamante número uno del Chile confiesa que no fue fácil insertarse de lleno en el circuito, pues sintió miedo de no estar a la altura de la exigencia de la ATP.

"Tenía miedo de no estar a la altura del circuito. Pero en el primero torneo jugué muy bien, me sentía entrenando a buen nivel con los jugadores buenos. La verdad es que ahora, sin duda, voy enfocado de otra manera a los torneos. Gane o pierda, ya el foco es distinto", comentó el chileno en diálogo con La Tercera.

Garín explicó que "esperaba tener buenos resultado, no sé si una final. Pero cuando en Buenos Aires perdí con el campeón, en Río con el finalista y jugando bien partidos peleados y ganando partidos buenos, sentía que el nivel lo tengo y que eran detalles los que iban faltando. En Sao Paulo sí se dio que jugué muy bien, que luché mucho y que las condiciones me fueron bien. Hice un buen colchón de puntos y me sirvió para darme cuenta que sí estoy en el nivel ATP. Aunque todavía queda mucho por mejorar".

Garín también tuvo palabras para la Copa Davis, evento que espera seguir disputando en sus instancias finales.

"La verdad es que siendo nuestro primer año clasificando al Grupo Mundial después de mucho tiempo, siento que el sorteo es lo de menos. Uno tiene que ir a competir contra el que sea y llegar bien preparado porque es una parte del año difícil", comentó.

El nortino fue consultado por Nicolás Jarry y si le preocupa la lucha por ser el número uno.

"Para mí es un orgullo estar entre los primeros 70 del mundo y representar a mi país en los torneos y poder hacer lo que me gusta. Yo tengo que competir en el circuito y no en el ranking nacional. La idea es que los dos lleguemos lo más arriba posible. Esto es una carrera de años y ojalá clasifiquemos a noviembre durante muchos años más", comentó.