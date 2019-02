Garín previo a su participación en Buenos Aires: Siento que lo puedo hacer muy bien

En la previa de su debut en el ATP de Buenos Aires, el tenista chileno Christian Garín (95° del ránking mundial) comentó sobre la motivación de disputar el certamen tras la exitosa actuación en la serie ante Austria por Copa Davis, afirmando además que se siente en un gran momento para su duelo ante el canadiense Félix Auger-Aliassime (107°).

"Me siento en un buen momento, jugando de buena manera. Siento que lo puedo hacer muy bien en este torneo. Yo intento hacer mi tenis y sé que debo ir paso a paso en lo que me proponga", señaló el deportista nacional a Al Aire Libre en Cooperativa.

Sobre los conocimientos que tiene sobre su rival en la primera ronda del certamen, "gago" destacó que: "Es alguien con mucho potencial, tiene tiros muy buenos. Va a ser un duro partido porque él también esta comenzando en sus primeros ATP, pero estoy enfocado al cien por ciento".

Respecto a que si su decisión de no participar en el pasado torneo que se disputó en Córdoba afectará en algo su rendimiento en la capital argentina, Garín afirmó que: "Yo prefería guardarme para este torneo. Creo que fue una buena decisión porque no tenía apuro después de jugar Copa Davis. Hoy me siento bien y me tocará jugar".