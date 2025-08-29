Alejandro Tabilo sorprende y pone en duda su presencia en Copa Davis frente a Luxemburgo

Alejandro Tabilo pone en jaque a Nicolás Massú. Cuando faltan dos semanas para la serie decisiva entre Chile y Luxemburgo por Copa Davis (13y 14 septiembre), la segunda raqueta nacional genera incertidumbre tras inscribirse en torneos challengers que coinciden exactamente con las fechas de la Copa.

La situación recuerda lo ocurrido a principios de año, cuando también se ausentó del equipo ante Bélgica por "molestias físicas".

🏆 Tabilo armó una gira por China en la fecha de Copa Davis

Según reveló La Tercera, el zurdo de 27 años confirmó su participación en dos Challenger asiáticos:

Challenger 100 de Shanghai : 1-7 de septiembre

Challenger 100 de Guangzhou Huangpu: 8-14 de septiembre

🇨🇱 ¿Quiénes están confirmados para Chile vs Luxemburgo?

Cristian Garin es el único asegurado hasta ahora, aunque debe recuperarse de una lesión. "Voy a tomarme estas semanas de recuperación para llegar en la mejor forma posible a la Copa Davis", anunció Gago. Nicolás Jarry, por su parte, preocupa tras declarar post US Open: "No me siento muy bien, no llegamos muy bien a la Copa Davis".