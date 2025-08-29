Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Copa Davis

Alejandro Tabilo sorprende y pone en duda su presencia en Copa Davis frente a Luxemburgo

Víctima de un año irregular, Alejandro Tabilo se inscribió en torneo muy lejos de Chile para las mismas fecha de Copa Davis

Foto: Imago Alejandro Tabilo sorprende y pone en duda su presencia en Copa Davis frente a Luxemburgo
Oscar Buch Guzmán
Alejandro Tabilo pone en jaque a Nicolás Massú. Cuando faltan dos semanas para la serie decisiva entre Chile y Luxemburgo por Copa Davis (13y 14 septiembre), la segunda raqueta nacional genera incertidumbre tras inscribirse en torneos challengers que coinciden exactamente con las fechas de la Copa.

La situación recuerda lo ocurrido a principios de año, cuando también se ausentó del equipo ante Bélgica por "molestias físicas".

🏆 Tabilo armó una gira por China en la fecha de Copa Davis

Según reveló La Tercera, el zurdo de 27 años confirmó su participación en dos Challenger asiáticos:

  • Challenger 100 de Shanghai: 1-7 de septiembre

  • Challenger 100 de Guangzhou Huangpu: 8-14 de septiembre

🇨🇱 ¿Quiénes están confirmados para Chile vs Luxemburgo?

Cristian Garin es el único asegurado hasta ahora, aunque debe recuperarse de una lesión. "Voy a tomarme estas semanas de recuperación para llegar en la mejor forma posible a la Copa Davis", anunció Gago. Nicolás Jarry, por su parte, preocupa tras declarar post US Open: "No me siento muy bien, no llegamos muy bien a la Copa Davis".

Temas #Deportes #Tenis #Copa Davis

Oscar Buch Guzmán

Periodista, diplomado en Periodismo Deportivo y Comunicación Digital. Comenzó en Radio Cooperativa y Cooperativa.cl en 2009. Llegó a ser editor de Al Aire Libre y Canal 13. Fundó la radio online de Codelco en 2021. Volvió a Al Aire Libre en 2024. Hincha de Universidad de Chile y Corinthians. “Ganar o perder, pero siempre con democracia.”
