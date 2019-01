Christian Garín: Me tengo que preocupar más por mí y no por si juega Dominic Thiem

El tenista chileno Christian Garín habló en conferencia de prensa sobre la serie de Copa Davis ante Austria y confesó que jugar por Chile "siempre es una motivación muy grande" y que no le preocupa si juegan las grandes figuras del equipo europeo.

"No me preocupa si juegan o no. Yo voy con la mentalidad de que va a jugar Dominic Thiem y Oliver Marach, siento que me tengo que preocupar más por mí que por los demás", aseguró la segunda raqueta nacional.

Garín también dijo que jugar por el equipo chileno lo hace feliz y que está con mucha ganas de poder disputar esta serie ante Austria.

"Jugar por Chile siempre es una motivación muy grande para mí. Encuentro que estoy jugando jugando muy bien y la Copa Davis me encanta disputarla", comentó.

"Como equipo tenemos muchos años por delante. Si la clasificación se da ahora, bien; pero si no, se dará más adelante. Tenemos un gran equipo en Copa Davis", añadió.

La serie ante Austria se realizará 1 y 2 de febrero en tierras europeas.