Dominic Thiem desconoce si estará en forma para enfrentar a Chile en la Copa Davis

El tenista austríaco Dominic Thiem (8° de la ATP) dijo que de momento desconoce si estará en condiciones físicas para enfrentar la serie del Repechaje de la Copa Davis entre el equipo de su país y Chile, programada para los primeros días de febrero.

El octavo mejor tenista del orbe se retiró en la segunda ronda del Abierto de Australia cuando caía contra el joven local Alexei Popyrin (149°) en el tercer set, debido a molestias físicas.

Al ser consultado sobre si estará en el cruce con el equipo que capitanea Nicolás Massú, Thiem sostuvo que "no lo sé todavía, como dije, volaré a casa lo antes posible y revisaré mi cuerpo en Austria; apenas conozca los resultados, lo sabré todo".

"Me sentí mal durante este partido, comencé a sentir que mi cuerpo entero dolía y que no me sentía bien para nada; durante el partido se hizo peor, todo mi cuerpo dolía, me sentía débil, no tenía sentido continuar en el partido", explicó.

Chile enfrentará a Austria los días 1 y 2 de febrero en Europa para definir su paso al cuadro final que se disputará en noviembre, con un nuevo formato.