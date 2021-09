La programación de los duelos de Copa Davis para este fin de semana

La Copa Davis vuelve a ver acción desde el fin de semana del 18 de septiembre, destacando el cruce que tendrá Chile ante Eslovaquia por el Grupo Mundial I del certamen mundial.

Revisa la programación de todos los partidos junto a AlAireLibre.cl:

COPA DAVIS

Grupo Mundial I

Viernes 17 y Sábado 18 de septiembre

Eslovaquia vs. Chile. NTC Arena, Bratislava. 12:30 horas (Día 1) - 10:30 horas (Día 2)

Noruega vs. Uzbekistán. Oslo Tennis Arena. 13:00 horas (Día 1) - 09:00 horas (Día 2)

Nueva Zelanda vs. Corea del Sur. The International Tennis Hall of Fame. 13:00 horas (Día 1) - 12:00 horas (Día 2)

Perú vs. Bosnia y Herzegovina. Club Lawn Tennis de la Exposición. 17:00 horas (Día 1) - 15:00 horas (Día 2)

Finlandia vs. India. Espoo Metro Areena. 14:00 horas (Día 1) - 10:00 horas (Día 2)

Sábado 18 y Domingo 19 de septiembre

Argentina vs. Bielorrusia. Buenos Aires Lawn Tennis Club. 11:00 horas (Día 1 y 2)

Uruguay vs. Países Bajos. Carrasco Lawn Tennis Club. 11:00 horas (Día 1) - 10:00 horas (Día 2)

Líbano vs. Brasil. Automobile and Touring Club. 06:00 horas (Día 1) - 04:00 horas (Día 2)

Rumanía vs. Portugal. Sala Sporturilor Horia Demian. 06:00 horas (Día 1 y 2)

Bolivia vs. Bélgica. Rakiura Resort. 13:00 horas (Día 1 y 2)