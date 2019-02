La trama de acoso y amenazas entre Hewitt y Tomic que complica al equipo australiano de Copa Davis

Este sábado Australia aseguró su presencia en las fase final de la Copa Davis al derrotar a Bosnia y Herzegovina por 4-0. La victoria fue arrolladora, y pese al ánimo festivo, un conflicto interno en el equipo oceánico complicó todo. Y es que el ex número uno del ránking ATP Lleyton Hewitt, acutual campitán de los australianos, fue blanco de fuertes acusaciones por parte de Bernard Tomic.

El conflicto que mantienen ambos surgió hace casi una década. Uno de los últimos capitulos fueron declaraciones de Hewitt asegurando que tanto él como su familia habían recibido amenazas del otro tenista. Esto gatilló polémicas declaraciones de su coterráneo.

En una entrevista con el medio 60 Minutes, Tomic acusó que todo inició cuando tenía 16 años. En una serie de la Davis el 2010, recordó que Hewitt lo encerró en una habitación, lo encaró y lo amenazó, por supuestas declaraciones en su contra.

"Me sentó y me dijo: "No jugarás la Copa Davis mañana a menos que me cuentes qué es lo que has dicho". Me sentí intimidado y acosado. Eso es todo lo que puedo decir", comentó el actual número 85° de la ATP, ahora de 26 años.

El padre de Tomic, quien lo acompañó en la entrevista, profundizó respecto a la tramuática situación que vivió su hijo.

"Lleyton entró en la habitación, cerró la puerta y empujó a Fitzgerald (ex capitán de Copa Davis) y le dijo a mi hijo: "¡Tienes que decirme quién de la Federación está contra mí!". Le forzó para que hablara. Bernard estaba en shock. No pudo dormir aquella noche", relató.

Tomic actualmente es el sexto mejor australiano en la clasifación mundial. Sin embargo, está fuera de las convocatorias del equipo, decisión que pasa por Hewitt.

"No es justo. Tiene mucho poder y no es justo para la Davis y para jugadores que no podrán jugar la competición por el poder que él tiene ahora. Creo que esa competición es una de las mejores cosas que hay en el mundo. Gané 20 partidos y perdí solo 3", subrayó.

Las declaraciones de Tomic:

Bernard Tomic alleges that in 2010, when he was 16 years old, Lleyton Hewitt came into his hotel room. Hewitt then demanded Tomic reveal “who at Tennis Australia was against him.” Tomic says Hewitt threatened him with never playing the Davis Cup again #60Mins pic.twitter.com/5jD6LpTTtG