Mardy Fish es el nuevo capitán del equipo estadounidense de Copa Davis

El ex tenista Mardy Fish, quien perdió la final de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 ante Nicolás Massú, es el nuevo capitán del equipo estadounidense de Copa Davis.

El propio ex número 7 de la ATP entregó la noticia a través de su cuenta de Twitter, en la cual dijo que "las palabras no pueden describir cuán honrado estoy de ser nombrado como el próximo capitán de Copa Davis de Estados Unidos".

Fish reemplaza en el cargo a Jim Courier, quien dejó su puesto en septiembre del 2018.

Words cannot describe how honored I am to be named the next United States Davis Cup Captain. Go USA🇺🇸🇺🇸🇺🇸 pic.twitter.com/HttGU1bJbv