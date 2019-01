Nicolás Jarry: Cambiaría mucho el panorama para Austria sin Thiem ni Marach

El chileno Nicolás Jarry (45° en singles y 50° en dobles de la ATP) afirmó que el equipo austríaco de Copa Davis puede sentirse muy afectado en el caso de perder a sus estrellas Dominic Thiem (8° en singles) y Oliver Marach (4° en dobles), quienes se encuentran con problemas físicos, de cara al duelo venidero por el Repechaje del Grupo Mundial.

"Cambiaría un montón el panorama sin ellos. Ambos son top ten en sus disciplinas, les dan mucho valor a Austria. Con un jugador como Thiem, cualquier equipo tendría dos puntos listos. Sin ellos, sin Thiem, el escenario es distinto", señaló al medio La Tercera.

Thiem debió dejar su partido de segunda ronda en el Abierto de Australia al sentir molestias físicas, mientras Marach, que perdió con Jarry en el torneo por parejas, se retiró del dobles mixtos por dolencias en uno de sus tobillos.

De cara a la llave que se jugará a comienzos de febrero, Jarry comentó que prefiere jugar junto a Hans Podlipnik en el dobles en lugar de compartir cancha con Julio Peralta: "Mejor tener una pareja que se conoce y que está comprobado que rinde, a experimentar una dupla nueva. Entre jugar dobles o no, estoy abierto a hacerlo. Si me eligen, me voy a poner la polera para dar el cien por ciento con el partner que sea".

"La Copa Davis siempre tiene el mismo valor, sea jugando en el Grupo Americano o en el Grupo Mundial. No cambia en lo mínimo la ronda, porque lo que importa es representar a Chile. Es una semana que me encanta por todas las emociones que se producen, por lo que significa tener a un país entero pendiente, por esta de vuelta con mis compañeros pasándolo bien, riéndonos. Voy a dar lo mejor, no importa la ronda que sea", terminó Jarry.