Nicolás Jarry y su triunfo sobre Dennis Novak: Estoy muy contento por lograr una victoria así

Luego de su dramático encuentro ante Dennis Novak (154° del ránking ATP), el tenista chileno Nicolás Jarry (41°) mostró su alegría por una victoria que mantiene al equipo chileno en la lucha por ir al Grupo Mundial del nuevo formato de la Copa Davis.

"De verdad que estoy muy contento de lograr una victoria así. Me sentí cómodo durante todo el partido, excepto ese game que me quebraron, saqué mal, me desenfoqué un poquito y costó caro. El tercer set tuve que mantener como sea porque Novak estaba con confianza, pero cuando pasó eso me sentí superior y fui con todo en el tie break", señaló a TVN.

Sobre qué le dijo el capitán Nicolás Massú el nieto de Jaime Fillol confesó: "Confianza. Ir con todo, con garra, que es la clave en momentos así. Ya la cabeza hay millones de pensamientos y solo queda luchar".

Además, la primera raqueta nacional agradeció el apoyo de los chilenos: "Increíble todos los que vinieron, hay más de 300 o 400 personas que se escuchan y hacen sentir la pasión. Ayudan en los momentos claves. Agradezco a los que vinieron ojalá que esto motive a que mas gente pueda venir en el futuro".

Por último, la "Torre" le mandó su apoyo a Christian Garín (95°), que se jugará la clasificación al Grupo Mundial ante Jurij Rodianov (197°).

"Con Christian hemos venido hablando toda la semana, le tengo mucha fe. Sé que se va a poder reivindicar de los partidos malos que ha tenido, este es el mas importante y le tengo mucha fe. Lo estaré apoyando a full desde la gradería", finalizó Jarry.