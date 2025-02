Al menos el ranking le dio una buena notica a Cristian Garin

El fin de semana del tenis estuvo marcado para Chile por el enfrentamiento como visitante contra Bélgica por la Copa Davis, y en especial por el match entre Cristian Garin con el tenista local Zizou Bergs.

Sobre el cierre del tercer set, el belga quebró a Garin, y en la euforia de la celebración corrió a su silla y golpeó al tenista nacional, que cayó desplomado, y si bien en situaciones de mínimo contacto se ha tendido a eliminar al protagonista de la acción, acá el juez forzó reanudar el partido, pese a que era evidente la inflamación del rostro del chileno, que no continuó, y se decretó el triunfo de Bergs, con un repudio masivo que se ha hecho manifiesto en las Redes Sociales, incluso de otros jugadores del circuito.

Zizou Bergs makes a HUGE shot to break serve... but accidently collides with Cristian Garin in celebration 😮 pic.twitter.com/6H2RqRmx4m