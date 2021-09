Andrés Schneiter, ex entrenador de Garin: Tal vez se ha puesto mucha presión sobre ser top ten

El ex entrenador de Cristian Garin Andrés Schneiter abordó el complejo momento que vive el tenista chileno, que ha acumulado malos resultados en las últimas semanas y cuyo corolario fue la dura caída que sufrió en Copa Davis ante el eslovaco Norbert Gombos por 6-0 y 6-1 en menos de una hora.

"No ha podido lograr sentirse cómodo en estos partidos, tal vez le perdjudicó la elección de no jugar los Olímpicos. Son elecciones que él con su equipo habrá tomado, puedes compartirlas o no. La verdad es que puedo hablar de cuando estoy con un jugador, pasan muchas cosas en los equipos o con el jugador y por eso se toman otras decisiones", dijo Al Aire Libre en Cooperativa.

Para el "gringo", la carrera en el circuito "es un proceso donde tienes que tratar de manejar la cabeza con mucha tranquilidad; mientras estuve con él sentí que es un proceso y hay que darle un tiempo, a veces uno se pone mucha presión para que las cosas sucedan de un día para otro y no es tan fácil, porque hay un proceso real, que uno tiene que asimilar tenística y mentalmente y creo que Cristian debería apuntar un poco más a eso".

"Tal vez se ha puesto mucha presión sobre tener que ser top ten o mantenerse arriba o ganarle a los de muy arriba y tal vez hay cosas que todavía no estaban lsitas para obtener esos resultados y tal vez él lo ha tomado con mayor firmeza contra él", postuló.

Luego, dijo que en lo que queda de temporada "si no estás bien de cabeza a final de año se te puede venir en contra, tal vez tienes ganas de estar de vacaciones, necesitas parar un tiempo para entrenar algunas cosas y quedan pocas semanas".