Cristian Garin analizó su año: Me deja contento, pero no conforme

En medio de su primera temporada en el circuito grande del tenis, Cristian Garin hizo un balance de lo que ha sido 2019 para él y si bien dice estar contento con lo realizado, siente que no queda conforme.

"Creo que ha sido bastante bueno, también estas últimas semanas. Durante Wimbledon tuve una pequeña lesión que quizás me frenó un poquito el envión en que venía. Seguí jugando, quizás forcé un poco. Tal vez no fue lo mejor que pude haber hecho, pero el resto del año ha sido bueno. Puras experiencias positivas: gané dos torneos que la verdad no tenía pensando este año. Obvio que eso genera expectativa, pero soy realista: son mis primeras experiencias jugando los torneos importantes. Contento, pero no conforme", dijo el número uno de Chile en entrevista con La Tercera.

"En cuanto a los torneos y a las finales que jugué, obvio. No me esperaba ganar dos torneos, pero sí me esperaba hacer un buen año, tuve una muy buena preparación. Siempre sentí que el nivel lo tenía para jugar en esta instancia. Ahora quedan seis o siete torneos, que son buenas oportunidades, pero siento que en lo que va del año lo he hecho bien", añadió Garin, quien siente que su deuda son los Grand Slam.

"Puede ser. Creo que los Grand Slam este año no los jugué bien. Gané partidos, pero no me sentí cómodo como en otros torneos, aunque creo que es parte de un proceso. No es fácil ir a un Grand Slam y competir y ver a los mejores ahí, cerca de ti. No es que perdí contra cualquiera, perdí con jugadores de buen nivel y obviamente queda mucho aprendizaje. Seguramente, el próximo año a Australia iré con otra mentalidad, ya sé a lo que voy", expresó.

Garin también analizó lo que viene en Copa Davis: "Es difícil. Es la primera vez que clasificamos. Tenemos un grupo muy duro. Hay chances, sí obvio. Siempre hay chances en el tenis. Creo que es un deporte en el que puede pasar cualquier cosa. La verdad es que siento que con Nico tenemos nivel para ganarle a cualquiera. Espero que esa semana lleguemos bien preparados, ojalá con confianza después de los torneos. Es una buena oportunidad para hacerlo bien", expresó.