Cristian Garin apostó por los eSports e ingresó como socio al equipo All Knights

El tenista chileno Cristian Garin, 18° del ranking mundial, apostó por el crecimiento de los eSports en Chile y se sumó como socio de All Knights, el equipo chileno más exitoso del videojuego League of Legends.

"Los videojuegos siempre me han acompañado. En mis descansos o viajes los juego. League of Legends o FIFA han sido mis favoritos por años. Mi objetivo con esta participación es que All Knights siga creciendo y mejore. He visto como los eSports han crecido en Asia, Norteamérica, Europa y también en Latinoamérica y conozco su importancia y alcance", explicó Garin.

En la misma línea, sostuvo que "tenemos mucho por crecer, es un gran proyecto y las expectativas son – como mi mentalidad – ganadora, pero entendiendo que los triunfos no se dan de un día para otro, involucran mucho trabajo, sacrificio y rodearse de gente que quiera elevar el proyecto".

All Knights es el equipo chileno de esports más exitoso de la actualidad en el popular juego League of Legends (LoL). Ellos llegaron a una recién creada Liga Latinoamérica (LLA), Fusión de las Ligas del Norte y Sur en 2019, sorprendiendo con jugadores provenientes de Corea. En ese primer split de competencia, llegaron a la Semifinal y obtuvieron el tercer puesto. El segundo split de competencia les permitió acceder a la Final.

Felipe Rossi, CEO de All Knights, destacó la incorporación de Garín: "Desde que empezó la cuarentena, nos comunicamos y le presentamos al equipo. Él ya lo conocía y jugamos, y a partir de ahí se generó una amistad y mutua admiración. Él se encantó con el proyecto y se incorporó".

"Contar con Cristian como socio de All Knights (junto a los demás socios, Pedro Anastassiou y Nicolas Vásquez), demuestra que no sólo es un juego de computador, si no que valida que es un nivel competitivo de liga. Él juega como fanático y es 'platino' (un jugador muy destacado) por lo que con su incorporación tenemos altísimas expectativas" concluyó Rossi.

De esta forma, "Gago", como es apodado internacionalmente, se suma así a una serie de colegas del mundo que han ingresado al mundo del eSport, como Ronaldinho, Shaquille O´Neal y Fernando Alonso, entre otros.