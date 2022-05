Cristian Garin cargó contra la ATP: Jugar sin puntos en Wimbledon me parece una locura

El chileno Cristian Garin, 37° en el ranking mundial, sorprendió en la rueda de prensa este jueves, tras avanzar este jueves a la tercera ronda de Roland Garros, al alzar la voz y cargar contra la ATP, señalando que los tenistas son pasados a llevar y son perjudicados, debido a la medida de no entregar puntos para el ranking en Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada.

"A veces siento que nos pasan a llevar. Hay veces que los perjudicados somos los tenistas. Ni siquiera nos protegen. Nadie te da una explicación. Deciden cosas injustas y no hay con quien hablar. Ojalá se haga algo, porque creo que se toman muchísimas decisiones sin siquiera pensar en los jugadores" declaró Garin, según consignó el portal especializado Clay Tenis.

Garin, quien llegó a octavos de final en Wimbledon el año pasado, perderá 180 puntos este año por esta medida de la ATP contra el torneo británico, en consecuencia por la decisión del All England Club de prohibir la participación a tenistas rusos y bielorrusos (por la guerra en Ucrania). Por eso, "Gago" consideró que esta situación es "una locura".

"Jugar sin puntos en Wimbledon me parece una locura y no me parece lógico. Que ni siquiera me den la posiblidad, a mí y a los jugadores que lo hicieron bien el año pasado, de defender los puntos y que los quiten sin chance, es difícil de entender algó así", precisó Garín.

Además, también expresó una postura favorable a la labor del serbio Novak Djokovic, el número uno del mundo, quien fundó la PTPA, la agrupación de jugadores que busca la movilización de los tenistas para crear transparencia y justicia en las decisiones que los involucren.

"Soy parte (de la PTPA) y la apoyo. Sé que Novak ha hecho un grandísimo esfuerzo por nosotros los tenistas. Es el número uno del mundo y veo que se involucra muchísimo, no sé como lo hace, porque le demanda mucho tiempo", sentenció Garín.