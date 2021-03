Cristian Garin decidió restarse del ATP 500 de Acapulco

El tenista chileno Cristian Garin, 22° del mundo, finalmente no competirá en el ATP 500 de Acapulco, certamen que se disputará desde esta semana en el Princess Mundo Imperial, en México.

Pese a que la raqueta nacional en principio estaba en la lista de entrada para el cuadro prinicpal del torneo azteca, se confirmó en las últimas horas su baja.

Una de las razones que pudo haber influido en la decisión del ariqueño es que se encuentra disputando las semifinales del ATP 250 de Santiago, y el sorteo del main draw del certamen mexicano es este mismo sábado, por lo que posiblemente iba a quedar con un margen de tiempo bastante estrecho para emprender rumbo a tierras aztecas.

De esta manera, el regreso de Garin a las canchas posterior al torneo en Santiago, será en el Masters 1.000 de Miami, en Estados Unidos.

Acapulco update:

OUT: Garin

IN: Caruso

Next: Herbert