Cristian Garin: En cualquier momento puede llegar un premio grande y hay que estar preparado

El tenista nacional Cristian Garin (35° de la ATP) afirmó que durante su carrera siempre ha creído que puede llegar lejos y que por ello consiera que "en cualquier momento" tendrá la opción de aspirar a un "premio grande".

"Este año es mi primer Roland Garros en el que juego directo, estoy esperando por si es que saco siembra, lo que sería importante, pero ha sido un gran año para mí", señaló este martes durante una exhibición en el Paseo Ahumada.

"Mi objetivo es más largo plazo, no es de ahora, el tenis es un deporte muy intenso, hay que estar al cien por ciento. En cualquier momento puede llegar un premio grande y hay que estar preparado", lanzó en el momento en que anunció una alianza con el Banco de Chile.

"Siempre he creído que puedo llegar lejos y estoy en eso, lo más importante es disfrutar, pasarlo bien y ser profesional. Los títulos han sido algo increíble, no lo pensé tan pronto, pero ha sido un premio al esfuerzo, nunca he dejado de creer en el proceso y eso ha sido lo más importante", añadió, para luego hablar de su calendario.

"El calendario que tengo ahora es jugar en Suiza, Ginebra, después Roland Garros. Después quedarme en Inglaterra para preparar Wimbledon. Es un calendario definido con torneos de alto nivel, estoy muy motivado. Se vienen buenos desafíos", informó.

En esa línea, el número uno del tenis chileno, campeón en Houston y Munich en las últimas semanas, dijo que "el apoyo de la gente para mí es fundamental, he sentido por toda mi carrera a la gente y ahora es más, pero antes también siempre sentí el apoyo de los chilenos".

"Yo sigo siendo el mismo de siempre. Quiero ir por más, seguir entrenando y teniendo el apoyo de la gente se hace más fácil", expresó.

Por último, habló sobre la opción de tener un acuerdo con el mencionado banco: "Esta alianza es un orgullo. Estar aquí presente junto a grandes deportistas es una motivación muy grande para mi carrera. Todo es para mejor, es un orgullo estar aquí. Esto sigue y tengo que seguir esforzándome como lo estoy haciendo".

En la exhibición estuvieron presentes los tenistas paralímpicos Macarena Cabrillana (31° ITF Wheelchair) y Alexander Cataldo (22° ITF Wheelchair), y el entrenador Horacio de la Peña.