Cristian Garin enfrentará a Kyle Edmund en el primer turno de este lunes en Chengdu

El tenista chileno Cristian Garin (34° en el ránking mundial) enfrentará en el primer turno de este lunes al británico Kyle Edmund (32°) por la primera ronda del ATP 250 de Chengdu.

El choque entre el nacional y el europeo está programado para las 02:00 horas de nuestro país (05:00 GMT) en el court central del certamen chino.

En caso de ganar, "Gago" deberá medirse ante el vencedor del duelo entre el español Fernando Verdasco (35°) y el australiano Alexei Popyrin (91°), proveniente de la qualy.

