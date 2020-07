Cristian Garin entró en la lista para el Masters de Cincinnati

El tenista nacional Cristian Garin entró en la lista del Masters de Cincinnati, que se jugará en la antesala al US Open desde el 20 de agosto en Nueva York, producto de la pandemia del coronavirus.

La ATP dio a conocer este miércoles la "entry list", encabezada por Novak Djokovic, Rafael Nadal, Dominic Thiem, Daniil Medvedev (campeón defensor), Stefanos Tsisipas, Alexander Zverev, Matteo Berrettini, David Goffin, Roberto Bautista y Diego Schwartzman.

El Abierto de Cincinnati será el primer campeonato del circuito ATP desde la suspensión por el Covid-19.

El campeonato contará con ocho sembrados y serán 12 los tenistas que ingresarán al cuadro principal desde una qualy de dos rondas que se jugará el 20 y 21 de agosto y cuatro jugadores llegarán con invitaciones.

Luego del torneo, se jugará el US Open en el mismo recinto entre el 31 de agosto y el 13 de septiembre.

