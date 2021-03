Cristian Garin formará parte del ATP de Barcelona

Luego de una suspensión en 2020 por la pandemia, este martes se dio a conocer el listado de jugadores que tendrá el ATP 500 de Barcelona, que contará con la presencia del chileno Cristian Garin (20° de la ATP).

Además del nacional, también estarán el español Rafael Nadal (3°), el griego Stefanos Tsitsipas (5°), el argentino Diego Schwartzman (9°), el canadiense Denis Shapovalov (11°), el español Roberto Bautista (12°), el belga David Goffin (13°), el español Pablo Carreño (15°), el búlgaro Grigor Dimitrov (16°), el italiano Fabio Fognini (17°) y el canadiense Felix Auger (18°).

También forman parte del cuadro dos talentos jóvenes como el ruso Karen Khachanov (22°) y el australiano Alex de Miñaur (23°), así como el japonés Kei Nishikori (39°), doble campeón en la arcilla barcelonesa.

El certamen se jugará desde el 17 al 25 de abril y tendrá una asistencia limitada a 1.000 espectadores, lo que representa un aforo del 12 por ciento.

🚨 OFFICIAL 🚨



📋 Entry list for the Barcelona Open Banc Sabadell 2021! 🤩



👀 Lista completa ➡️@BancoSabadell | @rctb1899 | #BCNOpenBS pic.twitter.com/zEhGboR5CF