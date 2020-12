Cristian Garin: Fue un año raro, tras el receso no estaba con la actitud correcta

El tenista chileno Cristian Garin (22° en el ranking de la ATP) analizó su temporada 2020 y destacó su gran inicio, ganando títulos en Córdoba y Río de Janeiro, aunque también fue autocrítico por su nivel y "actitud" tras la paralización por la pandemia del coronavirus.

Garin nos dijo en diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa desde Miami que "es difícil hacer un balance de este año, porque fue súper raro, pero el comienzo que tuve, sobre todo en la gira sudamericana prometía mucho, pero después hubo un parón de dos meses. Nunca en mi vida estuve tanto tiempo sin jugar. Yo creo que a la vuelta del tenis lo pagué, me costó volver a competir".

Además, el "Tanque" añadió que "la gente que solo ve los partidos por televisión criticaba mi actitud. Obviamente que no estaba con la actitud correcta, pero no me sentía bien, estuve dos meses sin tomar una raqueta y volver a competir no es fácil, sobre todo con el ritmo que venía. No me gusta mucho hablar del tema y dar excusas, pero el tema de dos o tres test semanales, de no poder salir del hotel, no me sentía muy cómodo con eso. Eso sí, si el próximo año es igual, ya sé a lo que voy y voy con una actitud totalmente distinta".

Sobre el corte de su relación con el entrenador Andrés Schneiter, señaló que "sentía que no estaba mejorando, no me sentía cómodo. Sentía además que ya había cumplido un proceso con el 'Gringo' y por eso pasó la decisión de cambiar. El hecho de empezar con Franco (Davin), una persona con mucha experiencia, alguien de mucho nombre en el circuito, ahora llevamos un mes trabajando y estoy muy contento, he aprendido muchísimo".

Sobre Jarry y Massú

En otro tema, se refirió al regreso de Nicolás Jarry, tras 11 meses de suspensión por doping: "Es difícil, lo vi un partido en Lima y obvio que no es fácil volver. Deberá tener mucha paciencia, sobre todo con el tema de la pandemia, que no sé qué torneos quedarán este año, pero como dije antes, tiene que intentar sumar partidos y mantenerse porque no es fácil. Espero que le vaya bien y pueda seguir compitiendo"

Finalmente tuvo elogios para Nicolás Massú, quien tuvo una gran temporada como entrenador de Dominic Thiem (3°): "Muy bien, el año de Nico como entrenador fue sin duda buenísimo, con Thiem ganando un Grand Slam, se sacó la espina que tenía. Siento que Nico lo ayuda mucho, es un jugador que tiene mucho por dar, es uno de los jugadores que me gusta ver en el circuito. Obviamente es un rival, pero que trabaja muy bien, que tiene mucho potencial sobre todo y que me gusta mirar y aprender de él".