Cristian Garin: Me he esforzado mucho para estar entre los mejores y no me voy a relajar

El tenista nacional Cristian Garin (18° del ránking mundial), llegó este lunes a Chile para afrontar el ATP 250 de Santiago, certamen al que llega como principal favorito y después de ganar los títulos de Río de Janeiro y Córdoba, un momento que dijo que viene buscando hace mucho y que pretende prolongar.

"Estoy contento. Ganar dos torneos en tres semanas es inesperado, sobre todo ganar un ATP 500 en Río fue súper bueno. Son sólo cosas positivas... Ahora estoy un poco cansado porque el vuelo fue muy temprano y toca descansar", expresó el jugador chileno.

"Hay mucho esfuerzo detrás de esto. Vengo hace mucho buscando en el lugar que estoy. Lo bueno es que queda mucho tiempo por delante, van recién dos meses del año y creo que queda mucho por mejorar. El tenis es un deporte en el que se debe estar todas las semanas bien y creo que lo estoy haciendo bien", agregó.

Respecto a lo que se viene, apuntó que "las expectativas son siempre competir bien, seguir mejorando. Ayer (domingo) terminé muy tarde, hoy me subí al avión a las 08:00, así que ahora debo descansar y ya desde mañana debo enfocarme en el siguiente torneo".

"Me he esforzado mucho todo este tiempo. Estar ahí, entre los mejores, es lo que siempre quise. No me voy a relajar, todo lo contrario, voy a estar más al 100 por ciento. Lo veo como un premio, pero para llegar más arriba debo seguir trabajando", complementó.

Finalmente, Garin agradeció el apoyo que ha recibido en diferentes partes del mundo de hinchas nacionales. "Es importante ver que en cada lugar que juego llegan chilenos. El cariño es muy importante, lo siento muy de cerca y ojalá siga aumentando", cerró.

El debut de Cristian Garin en la segunda ronda del ATP 250, queda libre en la primera por ser sembrado, se producirá el próximo jueves ante el ganador del cruce entre el eslovaco Andrej Martin (94°) y el español Alejandro Davidovich (90°).