Cristian Garin: Medvedev es uno de los jugadores que más admiro en el circuito

El tenista nacional Cristian Garin logró un triunfazo este jueves en el Masters 1.000 de Madrid, ante el 3 del mundo, el ruso Daniil Medvedev, y reconoció que fue un partido complejo, aunque pudo imponerse a uno de los jugadores del circuito que más admira.

"Estoy muy contento, fue un partido muy duro y muy físico, a Daniil no le gusta mucho la arcilla, pero es un gran competidor que saca muy bien, es uno de los jugadores que admiro mucho en el circuito", comentó tras la victoria a la señal oficial.

"Hay que ir paso a paso, todos los partidos son difíciles, lo bueno es que me siento cómodo y siento que estoy mejorando esta semana", agregó el chileno.

En relación a la opción de disputar el torneo con gente en las tribunas, estimó que es "muy lindo jugar con público nuevamente, siento la diferencia. Fue un partido muy difícil para mí, es uno de los mejores triunfos de mi carrera".

He's done it! 🇨🇱@Garin_Cris equals the biggest win of his career, taking out world No.3 Medvedev 6-4 6-7(2) 6-1 in Madrid!#MMOpen pic.twitter.com/mCNishqndp