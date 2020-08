Cristian Garin: No me sorprendería si el US Open se cancela faltando poco para jugar

El tenista número uno de Chile, Cristian Garin, comentó la posibilidad de que se suspenda el US Open en medio de la pandemia de coronavirus que afecta a Estados Unidos y aseguró que no sería sorpresivo que se cancele el torneo que se juega en Nueva York.

"Por mi parte, no me sorprendería si se cancela el US Open faltando muy poco para jugar. Me hubiese gustado que jueguen todos, pero se entiende que algunos no quieran venir, yo estoy pensando en que sí se jugará y me preparo al 100 por ciento", reconoció la primera raqueta nacional en conversación con ESPN.

En cuanto a su preparación en época de cuarentena, el número 18 del orbe comentó que "ha estado difícil, estuve tres meses en Chile sin ver a mi entrenador, en la casa haciendo rutinas de kinesiología y deporte. Llegué hace un par de semanas a Miami. He podido entrenar bien, por suerte, con todos los cuidados y ya estoy jugando con otros tenistas".

"Siento que independiente que venía en un buen año con mucha confianza de seguir subiendo, le he sacado provecho a este periodo. Intento ser positivo y espero que pueda generar frutos al jugar", añadió el pupilo de Andrés Schneiter.