Cristian Garin se derrumbó ante Matteo Berrettini y quedó fuera en cuartos de final en Madrid

El chileno Cristian Garin (25° en el ránking ATP) se despidió en cuartos de final del Masters 1.000 de Madrid, España, luego de derrumbarse ante el italiano Matteo Berrettini (10°) y perder por parciales de 5-7, 6-3 y 6-0.

"Gago" tuvo un gran inicio de partido, rompiendo el servicio de su contrincante, y pese a que el europeo le devolvió la mano inmediatamente, el nacional jamás perdió la concentración y el buen juego, volviendo a doblegar la resistencia de Berrettini en el undécimo game, cerrando después una impecable manga, con apenas tres errores no forzados.

En el segundo parcial, todo parecía ser favorable al chileno, cuando en el tercer juego quebró nuevamente a su rival y confirmó en su turno siguiente, aunque en ese instante se empezó a ver una baja en la primera raqueta criolla.

Al frente, el décimo mejor jugador del mundo empezó a ganar confianza y no le dio nunca más un respiro a Garin, quien no ganó ningún juego más, siendo el italiano quien se quedó con 11 juegos seguidos, no solo para cerrar el segundo set, sino que también el partido, con un 6-0 final, en poco más de dos horas de trámite.

Ahora, Berrettini enfrentará al noruego Casper Ruud (22°) en semifinales del certamen, mientras que el "Tanque" deberá enfocarse en su participación en el Masters de Roma, que comienza la próxima semana.