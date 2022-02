Cristian Garin se despidió del ATP de Río tras caer categóricamente ante Federico Coria

El número uno de Chile, Cristian Garin (19° de la ATP), no tuvo un buen partido y cayó ante el argentino Federico Coria (63°) por un rotundo 2-6 y 0-6 en la primera ronda del Rio Open, despidiéndose de la opción por defender el título.

El partido comenzó de forma pareja, pero el desempeño del chileno bajó considerablemente luego que el marcador llegó al 3-2 para Coria, quien aprovechó las opciones que le dio su rival y atacó, ganando todos los juegos siguientes.

El segundo set fue totalmente para al argentino, que no otrogó ningún game. Garin no se pudo acomodar dentro de la cancha, y varios de sus tiros terminaron fuera o en la red. "No puedo meter una", gritó el nacional sobre el final, evidenciando su frustración.

Además, el trasandino rompió la paridad del historial entre ambos, colocándose 2-1 sobre el ariqueño, que perderá 500 puntos y bajará aproximadamente al puesto 25 del ránking mundial.

Tras no poder revalidar su corona en el Rio Open, "Gago" disputará el ATP de Santiago, donde también es el actual monarca. La competencia iniciará el lunes 21 de febrero en San Carlos de Apoquindo.

Federico Coria, por su parte, se enfrentará en segunda ronda del Abierto de Rio de Janeiro al español Fernando Verdasco (172°), que derrotó al serbio Dusan Lajovic (39°) por 7-6(4) y 6-3.