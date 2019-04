Cristian Garin: Siento que ya me estoy acostumbrando al nivel ATP

El tenista chileno Cristian Garin (47° de la ATP) conversó con Al Aire Libre en Cooperativa y repasó el título logrado en el ATP de Houston, el primero de su carrera, y nos comentó las mejoras que lo tienen encumbrado entre los 50 mejores del mundo, asegurando que uno de sus objetivos es mejorar en cemento, carpeta y césped para transformarse en un jugador completo.

"Estoy contento, siento que fue una muy buena semana. Jugué muy buenos partidos, de mucho nivel, siento que ya me estoy acostumbrando al nivel ATP, sobre todo en los dos primeros partidos ante (Pablo) Cuevas y (Jeremy) Chardy. Realmente me sentí muy bien y después lo demás, fue increíble. Después de la final de Sao Paulo (perdió ante Guido Pella), quedé triste, y no me esperaba tan pronto sacarme esa espina", comentó Garin en diálogo con nuestro periodista Ernesto Contreras.

Sobre lo vivido en Houston, Garin resaltó lo ocurrido en los dos primeros partidos, resaltando "la intensidad" como eje de su mejora.

"En los dos partidos perdí el primer set, pero siento que lo que hemos trabajado últimamente es seguir manteniendo el nivel durante todo el partido, mantener la intensidad y eso me ha permitido dar vuelta partidos o ganar partidos con la intensidad y la idea es no enfocarme en el marcador. Fueron dos partidos muy duros, y después se me abrió el cuadro, y uno ve quienes van avanzando. Yo me sentía ganador, tengo el nivel de juego y he mejorado en la intensidad", explicó.

El número uno de Chile comentó otras mejoras que ha tenido en el último año.

"Siento que tuve siempre un buen nivel, buenos golpes, pero me faltaba ordenarme en cuanto a la intensidad, a la estabilidad durante el juego, saber cómo competir, porque uno puede terne buenos golpes, pero hay que saber dónde tirar la pelota. Sé que me queda mucho por mejorar, y si estoy dentro de los 50 primeros, es todo positivo", sentenció.

Ser un jugador completo y la Copa Davis

Garin dijo que este último año ha sido mejor de lo esperado y que los cambios son evidentes.

"Todo ha sido positivo. Me retiré de un torneo por fiebre, estuve viajando solo, estuve medio desorientado, pero tenía la fe en que me iría bien. Son escenarios distintos, ahora estoy preparando una gira con un Grand Slam de por medio, con un equipo de trabajo de primer nivel y eso me llena de ganas de seguir trabajando", dijo.

"Espero seguir avanzando. Un objetivo que tengo es jugar mejorar en cancha rápida, necesito más torneos, juego bien, pero quiero mejorar y tratar de jugar en pasto, para ser un jugador completo. Es obvio que juegue bien en arcilla, pero quiero también ser bueno en cancha rápida", añadió.

"Con el ranking que tengo jugaré dentro de los mejores y eso me ilusiona mucho", completó antes de comentar la participación de Chile en el Grupo Mundial de Copa Davis, en noviembre próximo.

"El objetivo era clasificar. Eso marca un antes y después, creo que ya estar ahí nos permite ir a pelearlas todas, sin presión porque somos muy jóvenes. Da para ilusionarse, pero con calma, porque es nuestra primera participación, jugamos ante Argentina, y ojalá vayan muchos chilenos", dijo Garin, quien se alista para viajar a Europa donde participará de los ATP de Barcelona y Munich.

Dependiendo de su suerte en Alemania, jugará las clasificaciones del Masters 1.000 de Madrid o pasará directamente al torneo ATP de Ginebra, su última escala antes de disputar Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada.