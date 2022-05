Cristian Garin: Siento que ya pasó lo peor y que estoy jugando bien de nuevo

El tenista nacional Cristian Garin (45° de la ATP) se refirió a la evolución que ha tenido desde el inicio de sus trabajos con el entrenador Pepe Vendrell, con lo que superó una etapa de varios meses en que estuvo "perdido en el enfoque".

El chileno habló con Al Aire Libre en Cooperativa tras la victoria en sets corridos sobre el finlandés Emil Ruusuvuori (61°) tras una soberbia remontada en el primer set.

"Estas dos semanas han sido muy buenas. Estas dos semanas han sido buenas de trabajo sobre todo, desde que partí con Pepe he ido encontrándome de a poco, estuve muchos meses un poco perdido en la manera del enfoque en cuanto al tenis y físicamente no me sentía bien, muchas lesiones", comenzó.

"Por eso la caída en estos meses, pero me siento que ya pasó lo peor, siento que estoy jugando bien de nuevo, estoy físicamente mucho mejor, con un equipo de trabajo muy sólido, confío mucho en Pepe, creo que hemos hecho un buen trabajo y hay que darle tiempo al trabajo, creo que estas semanas se han dado buenos resultados, pero todavía hay un poco de inestabilidad, es normal y parte del proceso", continuó.

"Estoy enfocándome en seguir trabajando; no es de un día para otro el cambio, creo que sobre todo a este nivel de tenis que es muy alto, los cambios son exigentes y me he sentido mejor, creo que voy por buen camino y estoy contento sobre todo por el equipo de trabajo que he armado", afirmó Garin, quien agregó que Vendrell le pide que se dé tiempo, "no solo en el partido, porque en general soy muy ansioso y creo que lo he ido manejando mejor".

"La parte mental es la más difícil de entrenar, y lo que yo creo que es lo que más me he enfocado últimamente, creo que la parte física del tenis es cosa de querer hacerlo y yo me he sentido mejor haciéndolo", aportó el tenista número uno de Chile, que espera rival en la capital italiana.

"Desde que partí con Pepe (Vendrell) he hecho cambio de alimentación, le he dado más importancia al descanso, los entrenamientos son distintos, pero la parte mental depende mucho de mí y estoy trabajando con un especialista, me he esforzado mucho. Es cosa de tiempo, a este nivel es más difícil cambiar cosas y lo he ido logrando estos días", expresó.

"Pepe es alguien que se involucra mucho, está pendiente de seguir mejorando los detalles, estoy contento, vamos por buen camino, pero es largo. Siempre me marca que es un proceso y al comienzo de sete año estaba muy mal, con mucho dolro en el hombro y no podía jugar, ahora me siento más competitivo y jugando a un nivel bastante mejor que a comienzo de año", finalizó Garin.