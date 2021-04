Cristian Garin sobre Richard Gasquet: Es una inspiración, uno de mis jugadores favoritos

El chileno Cristian Garin (22° de la ATP) se refirió al próximo encuentro ante el francés Richard Gasquet (52°) por la segunda ronda del ATP de Estoril y afirmó que el galo es uno de sus jugadores favoritos.

"El es una inspiración, es uno de mis jugadores favoritos de ver. Me encanta su juego", señaló el tenista nacional.

Garin y Gasquet jugarán en la segunda ronda del torneo portugués tras la victoria del número 52 de la ATP frente a Juan Ignacio Lóndero.

Cristian Garin on his R2 opponent Richard Gasquet. “He is an inspiration, one of my favorite players to watch. Love his game”