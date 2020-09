Cristian Garin tendrá un complejo estreno en Roma ante Borna Coric

El tenista chileno Cristian Garin tendrá un complejo debut en el Masters 1.000 de Roma cuando se enfrente en la primera ronda del certamen al croata Borna Coric (32°).

El número uno de Chile, que viene de quedar eliminado en la segunda ronda del US Open, tendrá su estreno en canchas europeas ante el balcánico, quien llegara a ser 12° en el ranking mundial.

Garin y Coric registran dos duelos previos. Mientras el nacido en Zagreb se impuso en el pasto de Hertogenbosch en 2019, el chileno ganó este año en las semifinales de Río de Janeiro, torneo que finalmente terminó ganando.

De salir airoso, el tenista nacional jugará ante el ganador del duelo entre el estadounidense Taylor Fritz y el italiano Stefano Travaglia.

👀 Here we go! This is the #IBI20 #ATP Main Draw! 👇 pic.twitter.com/D5MfArAlEF